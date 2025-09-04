التخصيص المالي يمنع العراق من المشاركة في مؤتمر إثيوبيا للمناخ

شفق نيوز- بغداد

كشفت وزارة البيئة العراقية، يوم الخميس، أن عدم توفير التخصيص المالي حال دون مشاركتها في مؤتمر المناخ في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلا أنها أكدت أن العراق سيشارك في مؤتمر المناخ "كوب 30" في البرازيل.

وقالت المديرة العامة للدائرة الفنية في الوزارة نجلة الوائلي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية لم تصرف الميزانية المخصصة لوزارة البيئة، وهذا ما منع العراق من المشاركة في اجتماعات أسبوع المناخ المقامة في أديس أبابا عاصمة دولة إثيوبيا".

وأضافت أن "وزارة البيئة تعمل حالياً على تنظيم البيئة العراقية بجهد دولي، وبعد انضمام العراق للاتفاقيات البيئية، ستبدأ الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحصول على المنح لتنفيذ فقرتين، الأولى هي التزامات العراق بهذه الاتفاقيات، والثانية العمل على المشاريع لتحسن البيئة العراقية".

وبخصوص مشاركة العراق بمؤتمر المناخ "كوب 30" في البرازيل، أوضحت المديرة العامة بوزارة البيئة، أن "رئيس مجلس الوزراء أعطى أولوية للتغيير المناخي وخصص مبلغاً في وزارة المالية للوفد التفاوضي الخاص بالتغيير المناخي، على اعتبار أن هذا الملف يتقاطع مع اقتصاديات العراق الحالية".

وتابعت الوائلي، أن "الفريق التفاوضي العراقي سيشارك في مؤتمر المناخ في البرازيل وسيذهب للدفاع عن العراق واقتصاده".

وانطلقت فعاليات أعمال اجتماعات إسبوع المناخ 2025 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، برعاية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "UNFCCC" بغياب العراق عن المشاركة في اسبوع المناخ.

ويشكل هذا الحدث المهم محطة أساسية لتعزيز تنفيذ تعهّدات المناخ قبل مؤتمر "COP30" في البرازيل حيث يجتمع ممثلو الحكومات والخبراء والجهات التمويلية لمناقشة أبرز القضايا التفاوضية الخاصة بالتحول العادل في الطاقة والأهداف العالمية للتكيف وقضايا التمويل المناخي.