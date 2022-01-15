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التحالف الكوردستاني: استهداف المقرات في بغداد يحمل رسائل سياسية

Category: سیاسة

Date: 2022-01-15T05:44:16+0000
التحالف الكوردستاني: استهداف المقرات في بغداد يحمل رسائل سياسية

شفق نيوز / أدان التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، استهداف مقرات الأحزاب في بغداد، مؤكداً أنها تحمل أبعادا تخريبية ورسائل سياسية.

وقالت المتحدثة باسم التحالف، فيان دخيل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الهجمات غير المبررة، وتهدد السلم الاهلي والمجتمعي والعملية الديمقراطية برمتها".

وأضافت دخيل، "على من يقف خلف هذه الأعمال أن يراجع نفسه ويتيقن أن هذه التصرفات الطائشة تسيء له قبل أن تسيء للآخرين"، داعية الأجهزة الأمنية المختصة إلى "ملاحقة ومعاقبة من يقف خلف هذه التصرفات غير المسؤولة والتي ستؤدي لتردي الأوضاع الأمنية بشكل مؤسف".

وكانت قنبلة يدوية ألقاها مجهولون قد انفجرت أمس الأول، في حديقة مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمنطقة الكرادة ببغداد، ما خلف أضرارا مادية.

كما أفاد مصدر أمني، يوم أمس، بوقوع انفجارين استهدفا مقرين الأول لحركة "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي والآخر لحركة "عزم" بزعامة خميس الخنجر في العاصمة بغداد.

إلا أن قيادة عمليات بغداد نفت أمس الجمعة، تعرض مقر حزبي في منطقة اليرموك ببغداد إلى استهداف مسلح.

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