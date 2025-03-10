التحالف الرباعي.. اجتماع ثانٍ لدول جوار سوريا في تركيا لضبط أمن المنطقة

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الإثنين، عن عزم تركيا استضافة اجتماع ثانٍ للتحالف الرباعي، بمشاركة العراق، لاستكمال التفاهمات والنقاشات الخاصة بضبط الأمن في المنطقة وإيجاد حلول لأوضاع سوريا، بما فيها السياسية والعقوبات الدولية عليها، فضلا عن ملف المخدرات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومدراء الأجهزة الأمنية والاستخبارية لدول التحالف الرباعي (العراق، تركيا، الأردن، سوريا) اتفقوا على عقد إجتماع تكميلي في تركيا خلال شهر نيسان/ أبريل المقبل، لمناقشة التطورات ومتابعة ما تم الاتفاق علية في الاجتماع الرسمي الأول والذي عقد أمس في الأردن".

وأضاف أن "اجتماع الأردن شدد على أهمية توطيد العلاقات الأمنية واستمرار التواصل الاستخباري وتبادل المعلومات الأمنية، وبما يحفظ أمن المنطقة ويقطع الطريق على عصابات داعش والأجنحة المسلحة المنبثقة منها سواء في سوريا على وجه الخصوص والمنطقة عموما".

وتابع أن "المجتمعين اتفقوا على جملة من النقاط التي تساهم بنجاح مهام التحالف الرباعي، ومن بينها التعاون في مكافحة الإرهاب عسكريا وأمنيا وفكريا ومجتمعيا، وإطلاق مركز عمليات مشترك ما بين دول التحالف الرباعي للتنسيق والتعاون في مجال مكافحة الارهاب وبالأخص تنظيم داعش".

ولفت إلى أن "الأمر لايقتصر على الإرهاب فقط، بل التعاون في مجال مكافحة المخدرات وتهريب السلاح والجريمة المنظمة، وبالتالي لابد من جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار في سوريا ولبنان وغزة والمنطقة، وأيضا التعاون من أجل إعادة إعمار سوريا فضلا عن التوصية بضرورة رفع العقوبات عن دمشق أيضا التعاول المشترك بين دول التحالف الرباعي مع منظمة الأمم المتحدة لاستدامة الأمن في سوريا وإعادة اللاجئين السوريين من العراق وتركيا لبلدهم".

وانطلق في العاصمة الأردنية عمان، يوم الأحد، اجتماع دول الجوار السوري، بمشاركة العراق، والهادف إلى مناقشة التحديات الأمنية المشتركة.

وشارك من العراق في الاجتماع، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الدفاع ثابت العباسي، ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري.

فيما يشارك من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن، ومن سوريا، وزير الخارجية أسعد الشيباني، وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، ومن لبنان، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ومدير المخابرات العميد أنطوان قهوجي.

وكانت وكالة شفق نيوز، نشرت يوم 27 شباط/فبراير الماضي، نقلاً عن مصادر مطلعة، بقرب الإعلان عن تشكيل التحالف الرباعي الاستراتيجي بين (العراق - تركيا - سوريا - الأردن).

واعتبرت المصادر التي تحدثت للوكالة، أن "الوضع والمرحلة الحالية تتطلب الاسراع في تنفيذ المهام المنوطة بالتحالف بضبط أمن المنطقة ومنع تحركات الجماعات الارهابية من ممارسة انشطتها القتالية، خصوصا عند المناطق الرخوة القريبة من الشريط الحدودي الواصل بين الدول المتحالفة أو حتى داخل المدن".

وفي بداية يناير/كانون الثاني الماضي وقع الأردن مع سوريا اتفاقية تنص على تأسيس لجنة مشتركة لضمان أمن الحدود، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لعمان، التي بحث فيها مع نظيره الأردني أيمن الصفدي قضايا تهريب السلاح والمخدرات واللاجئين السوريين والتعاون الاقتصادي.

وقبلها أوفد العراق رئيس الاستخبارات حميد الشطري إلى دمشق، ووفقا لما أكدته وسائل إعلام سورية وعراقية، فإن اللقاء ناقش ضرورة العمل المشترك لضمان عدم عودة ظهور تنظيم الدولة.