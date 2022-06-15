التحالف الدولي يتبنى عائدية الطائرة المسيرة التي سقطت في اربيل

شفق نيوز/ اعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مساء الاربعاء، أن الطائرة المسيرة التي سقطت بمحافظة اربيل في وقت سابق اليوم تعود الى قواته وهي "غير عسكرية".

وقال التحالف الدولي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيرة بدون طيار غير عسكرية تابعة لقوات التحالف تعطلت وسقطت، اليوم، في الساعة 1:08 ظهرًا، شمال اربيل، مبينا أنه لم يصب أحد بأذى في الحادث.

وأضاف بيان التحالف أن التقارير الأولية تشير إلى أن الطائرة بدون طيار أثرت على برج إنترنت أثناء هبوطها، موضحا أن مسؤولي التحالف يعملون مع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان لتقييم أي ضرر محتمل.

وأشار البيان الى ان القوات الأمنية لاقليم كوردستان قامت بتأمين حطام الطائرة، مؤكدا أن الحادث قيد التحقيق، وسنصدر المزيد من المعلومات عندما تكون متاحة.

وافادت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، باصطدام طائرة مراقبة مسيرة محلية ببرج لشبكة الأنترنت في قضاء "عنكاوا" في محافظة أربيل العاصمة.

وأوضحت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في الساعة 1:17 دقيقة من بعد ظهر اليوم اصطدمت طائرة مراقبة مسيرة (درون) محلية ببرج شبكة انترنت في قرية (كرد جوتيار) التابعة لقضاء (عنكاوا) بسبب خلل فني تعرضت له مما أسفر عن تدميرها.

وكان محافظ أربيل أوميد خوشناو قد قال في وقت سابق من اليوم إن طائرة مسيرة سقطت على حدود محافظة أربيل.

وقال خوشناو لوكالة شفق نيوز، إن المسيرة سقطت في "گرد جوتیار" القريب من مدينة عنكاوا جراء اصطدامها ببرج للإنترنت، من دون التسبب بإصابات.