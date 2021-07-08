التحالف الدولي عن قصف الخضراء: يقوض السلطة ويعرض حياة المدنيين للخطر

شفق نيوز/ علق التحالف الدولي في العراق، بقيادة الولايات المتحدة، يوم الخميس، على القصف الذي استهدف السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء ببغداد امس، محذراً من أنه يقوض سلطة المؤسسات ويعرض حياة المواطنين للخطر.

وكتب المتحدث باسم عملية "العزم الصلب"، واين ماروتو، على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم ، إن كل هجوم ضد الحكومة العراقية وإقليم كوردستان والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية.

وأشار إلى أن هذه الهجمات تعرض للخطر حياة المدنيين العراقيين والقوات الشريكة من قوى الأمن الداخلي والبشمركة والتحالف.

وأفادت خلية الإعلام الأمني، فجر الخميس، بتعرض المنطقة الخضراء لقصف بثلاثة صواريخ كاتيوشا اطلقها مجموعة وصفتها بأنها "خارجة عن القانون"، مشيرة إلى سقوط تلك الصواريخ قرب مقر جهاز الأمن الوطني، وفي ساحة الاحتفالات، وقرب منطقة الشيخ عمر في حي سكني، مما أدى إلى أضرار بعجلة أحد المواطنين.

وظهر الاربعاء، أعلن التحالف الدولي إصابة 3 أشخاص في هجوم بـ14 صاروخا استهدف قاعدة "عين الأسد" غربي العراق.

كما تعرض مطار أربيل الدولي، مساء الثلاثاء، إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة من دون إحداث أضرار.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من شن غارات أمريكية على مواقع فصائل مدعومة من إيران على الحدود السورية العراقية"ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أميركيين ومنشآت أميركية في العراق".