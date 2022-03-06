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التحالف الثلاثي يعقد اجتماعا في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-03-06T10:16:27+0000
التحالف الثلاثي يعقد اجتماعا في بغداد

شفق نيوز/ عقد التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني) اجتماعاً جديداً في العاصمة العراقية بغداد.

وكان التحالف الثلاثي عقد يوم 27 شباط المنصرم، في العاصمة العراقية بغداد، اجتماعاً جدد فيه تمسكه بتشكيل حكومة "الأغلبية" رغم رفضها من قبل أطراف داخلية وخارجية.

ويضم التحالف الثلاثي التيار الصدري، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف "السيادة" الذي يضم معظم القوى السنية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول من العام 2021.

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "اجتماع التحالف الثلاثي في بغداد، ما يزال مستمراً حتى اللحظة، وجرى خلاله التأكيد على الإسراع في تشكيل حكومة الأغلبية، رغم الرفض لها من قبل أطراف داخلية وخارجية".

ويسعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من خلال التحالف الثلاثي، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية مع تأكيده على استبعاد ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي، لكن بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" ترفض ذلك وتطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

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