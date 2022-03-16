التجارة العراقية تؤكد اتخاذها إجراءات لتأمين خزين استراتيجي من القمح

شفق نيوز/ أكد وزير التجارة العراقي علاء الجبوري، يوم الأربعاء، اتخاذ عدة إجراءات لتأمين خزين إستراتيجي من القمح لتجنب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها الإمدادات العالمية للحبوب.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجبوري ‏‎التقى في مكتبه بالسفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر والوفد المرافق له، وناقشا خلال اللقاء عدة ملفات اهمها تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على اسعار المواد الغذائية وارتفاعها عالميا وتوفير الامن الغذائي العالمي.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضاً أسباب تأخر زراعة القمح في بعض المناطق بسبب المناخ والصراعات الاقليمية وغيرها والوقوف على الرؤى المستقبلية بين البلدين والعمل على ازالة العقبات وتكاتف الجهود لتسهيل حركة التبادل التجاري بينهما.

وقال الجبوري خلال اللقاء ان "اجراءات وزارة التجارة المستقبلية لتأمين الخزين الاستراتيجي لمادة القمح وتأثير تجهيز السلة الغذائية وانسيابيتها وسرعة تجهيزها اسهم في الحد من ارتفاع الاسعار داخل اسواق العراق".

واكد "حرص العراق على تطوير علاقاته التجارية والاقتصادية مع جميع دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الامريكية في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بالانفتاح على السوق العالمي واهمية تطوير وتنمية العلاقات المشتركة على الاصعدة كافة والسعي الى فتح قنوات اتصال جديدة مع بلدان العالم".

‏‎من جانبه، شدد السفير الامريكي على اهمية تطوير العلاقات وتفعيلها في الجانب الاقتصادي والتجاري والتعاون في مجال تامين الامن الغذائي للعراق واستعداد الشركات الامريكية للدخول للسوق العراقية.