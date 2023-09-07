التبغ وأموال اركان النظام السابق على طاولة البرلمان العراقي.. وثيقة

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسته الـ 12 الاعتيادية، يوم السبت المقبل، للتصويت على قانونين ومناقشة أربعة قوانين أخرى.

جاء ذلك وفق جدول أعمال الجلسة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، واليت تضمنت "التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام"، و"التصويت على مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم 13 لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين".

وتضمن جدول الأعمال أيضا "القراءة الاولى لمشروع قانون الحماية من أضرار التبغ"، و"القراءة الاولى لمشروع قانون الصحة النفسية"، و"تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق"، و"مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الأوسمة والأنواط".