البيت الأبيض يكشف لشفق نيوز تفاصيل مطالب ترمب من الزيدي قبل استقباله الثلاثاء

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، مساء اليوم الاثنين، عن تفاصيل الملفات والمطالب الأساسية التي يضعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على طاولة البحث مع رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، وذلك قبيل اللقاء المرتقب بينهما في البيت الأبيض غداً الثلاثاء عند الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت واشنطن.

وقال المسؤول الذي اشترطت عدم الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الجهود العراقية الرامية إلى تحقيق كامل إمكانات العراق كقوة للاستقرار والازدهار والأمن في الشرق الأوسط.

واستدرك بالإشارة إلى أن "أي حكومة تسيطر عليها إيران لا يمكنها النجاح في تقديم مصالح العراق الخاصة أولاً، أو إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية، أو تطوير الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق".

مطالب واشنطن ورؤيتها للحكومة الجديدة

ووفقاً للتصريحات التي حصلت عليها شفق نيوز، تلخصت رؤية ومطالب إدارة ترمب في النقاط التالية:

شدد البيت الأبيض على أن السيادة العراقية ترتبط مباشرة بمدى قدرة بغداد على اتخاذ قرارات مستقلة بعيداً عن "الهيمنة الإيرانية" لضمان أمن العراق ومحيطه الإقليمي.

كما أوضح المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة كانت واضحة تماماً مع العراق بشأن الأهمية البالغة للحفاظ على سيادته، وضرورة منع الهجمات التي تنطلق من داخل حدوده بواسطة الميليشيات المدعومة من إيران.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية على علم بالنقاشات الجارية حالياً في العراق بشأن نزع سلاح بعض الميليشيات، مؤكداً بلهجة حاسمة: "سنتخذ قراراتنا بناءً على الأفعال والنتائج القابلة للقياس"، وليس مجرد الوعود السياسية.

دعم مشروط بالنجاح

في المقابل، أعرب ترمب عن تمنياته لرئيس الوزراء علي الزيدي بالنجاح في مهمته الحالية لمواجهة التحديات السياسية والأمنية.

وبين المسؤول الأميركي أن "الرئيس ترمب يتمنى للزيدي النجاح في عمله لتشكيل حكومة جديدة خالية من الإرهاب، وبما يضمن تقديم مستقبل أكثر إشراقاً للعراق".

وأضاف أن إدارة ترمب تتطلع إلى بناء "علاقة جديدة قوية وحيوية وذات إنتاجية عالية" بين العراق والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذا التطلع يعتمد بشكل أساسي على مدى جدية بغداد في تنفيذ التزاماتها الأمنية والسيادية التي ستطرح بشكل مباشر في قمة البيت الأبيض غداً الثلاثاء.

ووصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن على رئيس وفد رفيع المستوى ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين وأصحاب الشركات، في زيارة رسمية تستمر لسبعة أيام.