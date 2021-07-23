البيت الأبيض يعلن موعد لقاء بايدن والكاظمي في واشنطن

شفق نيوز/ قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، يوم الجمعة، إن الرئيس جو بايدن سيستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين المقبل.

وقالت ساكي في إحاطة: "الرئيس بايدن سيلتقي رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض يوم الإثنين" .

وأوضحت أن هذه الزيارة ستتم في إطار تطوير الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وستوفر للزعيمين فرصة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا على جدول الأعمال الثنائي، كالتعليم والاقتصاد وتغير المناخ والأمن.

وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت أعمال جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة والأخيرة بين البلدين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ووفق مسؤولون أمريكيون، فإن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة والعراق، رسميا، إنهاء عمل البعثة القتالية الأمريكية في العراق بنهاية هذا العام، وأن يواصل البلدان عملية الانتقال نحو توفير التدريب والمشورة للقوات العراقية.

ويوجد بالعراق حاليا 2500 عسكري أمريكي يركزون على مواجهة فلول تنظيم داعش.

وليس من المتوقع أن يكون للإجراء تأثير كبير خاصة أن الولايات المتحدة تحركت بالفعل نحو التركيز على تدريب القوات العراقية.

لكن الإعلان، المتوقع صدوره عقب اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء العراقي في واشنطن الأسبوع المقبل، سيصدر في وقت حساس سياسيا للحكومة العراقية وقد ينظر إليه داخليا في العراق باعتباره انتصارا.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير طلب عدم نشر اسمه إن "النقطة الأساسية التي سنسمع بها وأعتقد أنها مهمة للغاية هي أن إدارة بايدن ترغب في البقاء بالعراق لأن الحكومة العراقية دعتنا إلى هناك وطلبت منا مواصلة ذلك".

وتتواصل المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق، وستتطرق خصوصاً إلى مهمة الجنود الأمريكيين المنتشرين على الأراضي العراقية، في وقت تسود مخاوف من اندلاع صراع مفتوح في العراق، بين حليفتي بغداد الولايات المتحدة وإيران.