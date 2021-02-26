البيت الأبيض يصدر أول تعليق على الغارة الجوية ضد فصائل شيعية

شفق نيوز/ قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الضربات الجوية التي استهدفت فصائل شيعية موالية لإيران قرب الحدود السورية مع العراق، "كانت ضرورية لتقليل خطر مزيد من الهجمات".

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في إفادة صحافية أن "ضربات سوريا كانت ضرورية وجاءت بعد مشارورات قانونية دقيقة"، مشيرة إلى أن الضربات "كانت دفاعا عن التفس ومتناسبة مع هجمات الميليشيات السابقة".

وتابعت ساكي أن "الضربات الجوية الأميركية في سوريا استهدفت إرسال رسالة مفادها أن ادارة الرئيس بايدن ستعمل على حماية الأميركيين".

وأكدت أن "الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على إجراء مناقشة دبلوماسية مع إيران، ولن تتخذ خطوات لتخفيف العقوبات".

ووقعت الغارة الجوية الأمريكية ليل الخميس - الجمعة، وخلفت 22 قتيلاً بين صفوف فصائل شيعية موالية لإيران وعلى رأسها كتائب حزب الله العراقي، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاءت الغارة في أعقاب هجمات متكررة طالت المصالح الأمريكية في العراق.