البيت الأبيض يرحب بالحوار بين بغداد واربيل ويؤكد مواصلة العمل لاستئناف ضخ النفط عبر تركيا

شفق نيوز/ رحب البيت الأبيض الأمريكي يوم الاثنين، بالحوار بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان.

ونشرت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض على موقع (X) أن الإدارة الأمريكية ترحب بالحوار البناء بين حكومة العراق وإقليم كوردستان بهدف حل القضايا العالقة بما يتفق مع الدستور.

وأضاف: مستمرون بالتزامنا الشديد بتعزيز استقرار العراق وأمنه ودعم التوصل لحلول دائمة للقضايا العالقة"، مؤكدا مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية لإعادة فتح خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا قريبا.