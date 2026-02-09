البيت الأبيض يحيط شفق نيوز بتطورات تسليم بغداد سجناء "داعش"

شفق نيوز- واشنطن- مصطفى هاشم

​كشف مسؤول في البيت الأبيض، مساء اليوم الاثنين، عن وجود ترتيبات أميركية تجري حالياً لنقل إدارة السجون التي تضم عناصر تنظيم "داعش" إلى سيطرة الحكومة السورية، لضمان عدم حصول أي محاولة هروب أثناء عمليات نقل "الدواعش" إلى العراق.

يأتي هذا التصريح رداً على مخاوف أثيرت بشأن السيطرة الأمنية على سجون عناصر "داعش" واحتمالية فرار عناصر التنظيم أثناء عمليات النقل الجارية.

​وقال المسؤول في البيت الأبيض لوكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب، وتعمل بنشاط مع جميع الأطراف لضمان بقاء معتقلي داعش قيد الاحتجاز".

​وأضاف المسؤول موضحاً إستراتيجية التعامل مع السجون التي سيتم إخلائها: "نعمل لضمان حدوث انتقال سلمي ومنظم لمرافق الاحتجاز إلى الحكومة السورية، بينما يتم نقل معتقلي داعش إلى العراق".

ويمثل الإشارة إلى التنسيق أو القبول بانتقال المنشآت لسيطرة الحكومة السورية تطوراً لافتاً في الموقف الأميركي، في الوقت الذي تركز فيه واشنطن أولويتها القصوى على عدم السماح بأي فوضى قد تتيح لعناصر التنظيم الفرار وإعادة تجميع صفوفهم خلال هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، ارتفاع عدد سجناء تنظيم "داعش" المرحلين إلى العراق.

وأفاد معن، لوكالة شفق نيوز، بارتفاع حصيلة السجناء القادمين إلى العراق إلى 4583 سجيناً من العراقيين والسوريين وجنسيات مختلفة.

والأسبوع الماضي، أكد معن لوكالة شفق نيوز، نقل 2250 سجيناً من عناصر تنظيم داعش من الأراضي السورية إلى العراق، براً وجواً وبالتنسيق مع التحالف الدولي، مشيراً إلى أنهم من جنسيات متعددة وأُودعوا في مراكز احتجاز محصّنة.

وأوضح أن العراق يتحمّل مسؤولية هذا الملف عن المجتمع الدولي، ما يتطلب تعاوناً من الدول المعنية، لافتاً إلى تشكيل لجنة عليا بإشراف قيادة العمليات المشتركة لإجراء التحقيقات وفق الأطر القانونية، وبإشراف السلطة القضائية العراقية.

يذكر أن العدد المتوقع وصوله سيصل إلى أكثر من 7000 عنصر من داعش، كما سيعمل المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقاً.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أقر في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وضع خارطة متكاملة وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر "داعش" من السجون السورية إلى البلاد.