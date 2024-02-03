البيت الأبيض: تم إبلاغ الحكومة العراقية قبل بدء الضربات

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم السبت، أنه تم إبلاغ الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الهجمات الجوية.

وأكد كيربي أن "الرد الأمريكي بدأ الليلة، ولن ينتهي الليلة".

ونوه المسؤول الأمريكي إلى أنه "نعتقد أن الضربات كانت ناجحة، ولا نعلم عدد المسلحين الذين قد يكونوا قتلوا أو أصيبوا".

وأكد البيت الأبيض نجاح جميع الضربات الجوية في إصابة أهدافها في العراق وسوريا.

وذكر كيربي أن "المنشآت التي تم استهدافها تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني لاستهداف القوات الأميركية في الشرق الأوسط".

ونوه إلى أنه "لا اتصالات مع إيران منذ مقتل 3 جنود أمريكيين في شمال شرق الأردن".

وعقب الإعلان عن الضربات، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن القوات العسكرية الأمريكية، وبتوجيه منه «ضربت أهدافا في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لهم لمهاجمة القوات الأمريكية»، مؤكدا أن الولايات المتحدة رغم أنها لا تسعى إلى تصعيد في الشرق الأوسط إلا أنها سترد حتما على من يؤذي الأمريكيين.

وأكد في بيان نشره البيت الأبيض، الجمعة، أن الرد الأمريكي «بدأ اليوم وسيتواصل في الأوقات والأماكن التي نختارها».

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تسعى للصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم، ولكن ليعلم كل من قد يسعى إلى إلحاق الأذى. ما يلي: إذا قمت بإيذاء أميركي سنرد". جاء ذلك وفقا لما نقلته رويترز.