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"البيت الوطني" يدين الاعتداء على أمينه: سبيلنا القانون لمحاسبة المعتدين

Category: سیاسة

Date: 2022-01-29T18:50:06+0000
"البيت الوطني" يدين الاعتداء على أمينه: سبيلنا القانون لمحاسبة المعتدين

شفق نيوز/ أدان "البيت الوطني"، يوم السبت، الاعتداء على امينه العام حسين الغرابي، في المدخل الجنوبي للعاصمة بغداد.

وقال "البيت الوطني"، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاعتداء على أحد الرموز الاحتجاجية في العراق والأمين العام لحزبٍ وطني يعد إعتداءً متعمد على هذه الصفات، كما وإن الغرابي محامٍ وعضو في نقابة المحامين العراقيين ويعد تحت الحماية القانونية وفق سياقات القانون العراقي".

وأضاف، أن "نبين إن ما أشيع عن وجود اعتداء من الأمين العام فلا صحة له، فلسنا قطاع طرق حتى نبحث عن الشجار مع القوات الأمنية بل نحن أبناء الدولة والديمقراطية التي أعطينا الشهداء والتضحيات من اجلها".

وأكد البيت الوطني بملاكاته كلها أن "مثل هذه التجاوزات لن تمر مرور الكرام وسوف يسلك المكتب القانوني الطرق القانونية والدستورية من أجل إرجاع الحق وإعادته لكل من مسهم هذا الاعتداء".

ولفت الى أن "كرامة الإنسان في الدولة التي نؤمن بها هي العليا ولا يعلو عليها شي، وان الجميع متساوٍ أمام القانون فلا ميزة لأحد على آخر".

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