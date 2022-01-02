"البيت الكوردي" يبدأ بترتيب أوراقه للخروج بمرشح لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز / يجتمع الحزبان الكورديان الرئيسيان، الديمقراطي والوطني، غداً الاثنين، للاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية العراقية، والمناصب التنفيذية في الحكومة الاتحادية الجديدة.

وذكر عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني، جمال شكر، لوكالة شفق نيوز، "ابتداء من يوم غد، ستعقد الاجتماعات الرسمية مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وأضاف شكر، أن "بعد الاتفاق سيتم تشكيل وفد مشترك للتوجه إلى بغداد، والاتفاق مع القوى السياسية الشيعية والسنية، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة".

ومنذ انتهاء الانتخابات، لم تتوقف المشاورات الكوردية بشأن المرحلة المقبلة، وسبل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، عبر الذهاب لبغداد، وفي جعبتهم مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وآخرين للمناصب التنفيذية الاتحادية.

ويتصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الأحزاب الكوردية في نتائج الانتخابات، بـ31 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ17، بينما يحتل حزب الجيل الجديد المركز الثالث بـ9 مقاعد فقط.