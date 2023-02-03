البنك المركزي العراقي يختتم اجتماعاته مع الخزانة الأمريكية: واشنطن ابدت استعدادها للمرونة اللازمة

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الجمعة، اختتام اجتماعاته مع وزارة الخزانة الأمريكية، مشيراً إلى أنها أبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق "الأهداف المشتركة".

وذكر بيان للبنك ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن اسماعيل والوفد المرافق له اختتموا مساء اليوم الجمعة في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الامريكية براين نيلسون والوفد المرافق له".

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك".

وأكدت وزارة الخزانة الامريكية دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق في إشارة الى تعزيز ما تم بحثه بين السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي والرئيس الأمريكي في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما يوم امس الخميس في التأكيد على اهمية استقرار العراق للمنطقة.

وأبدت وزارة الخزانة الامريكية استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الاهداف المشتركة.

وجرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري.