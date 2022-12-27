البنك المركزي العراقي: ارتفاع الدولار بسبب ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية

شفق نيوز/ أوضح البنك المركزي العراقي يوم الثلاثاء، أسباب ارتفاع صرف الدولار الأمريكي.

واستمرت أسعار صرف الدولار الأمريكي بالارتفاع إزاء الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان، لتقترب من 160 ألف دينار مقابل 100 دولار، وذلك للمرة الاولى منذ أن اقر سعره بشكل رسمي في موازنة الدولة بمبلغ 146 ألف دينار في العام 2020.

وذكر البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مجلس إدارة البنك المركزي العراقي اجتمع بتاريخ 2022/12/27 وناقش تداعيات ومؤشرات ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق المحلية وما يتعرض له سعر صرف العملة الاجنبية منذ أيام من ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي. وحيث أن كافة متطلبات التجارة الخارجية (لأغراض الاعتمادات المستندية أو الحوالات) مغطاة بالكامل بالسعر الرسمي (1465) دينار للدولار بالنسبة للاعتمادات المستندية و(1470) دينار للدولار بالنسبة للحوالات".

وأضاف البيان؛ "نهيب بالسادة التجار مراجعة المصارف مباشرة وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها، مشيرين بهذا الصدد إلى ما صدر عن مجلس الوزراء في قراره المرقم (351) لسنة 2022 بشأن عدم استيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الأمانات الضريبية مسبقاً، إذ سيؤدي ذلك إلى تقليل الحلقات الزائدة وتخفيف الإجراءات وإزالة الكلف الناتجة عن مشاكل الترسيم المسبق".

ودعا المركزي العراقي "المصارف لتحمل مسؤولياتها في تسهيل الإجراءات لزبائنها وتسريعها لضمان وصولهم الى التمويل بأفضل الممارسات المصرفية وبأقل قدر من الحلقات مع مراعاة المتطلبات القانونية المقررة".