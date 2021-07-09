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البنتاغون يستبعد "الحل العسكري" في العراق: إيران تُدبر الهجمات على قواتنا

Category: سیاسة

Date: 2021-07-09T18:19:12+0000
البنتاغون يستبعد "الحل العسكري" في العراق: إيران تُدبر الهجمات على قواتنا

شفق نيوز/ استبعدت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، يوم الجمعة، "الحل العسكري" للرد على الهجمات التي تتعرض لها القوات الامريكية في العراق.

ونقلت قناة "سكاي نيوز"، عن البنتاغون قولها، إن "التحدي الأكبر لنا في المنطقة هو إيران ودعمها للارهاب"، مضيفة أن "الاعتداءات التي تعرضت لها القوات الأميركية في العراق مدبرة من إيران ومن الميليشيات المدعومة منها".

وتابعت، "مازلنا نرصد ميليشيات مدعومة من إيران في اليمن والتي تقوم بالاعتداء على شركائنا في السعودية وهذه كلها نشاطات إيرانية مستمرة في زعزعة الاستقرار".

وقالت البنتاغون ، إنه "لا حلّ عسكريا للتهديدات التي نراها في العراق ما نريده هو رؤية حكومة عراقية مستقرة وذات سيادة".

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