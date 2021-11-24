البنتاغون يرد على الفصائل: دورنا باق في العراق

شفق نيوز/ قالت مسؤولة في البنتاغون لمجلة "نيوزويك" الامريكية ان القوات الامريكية ستبقى في العراق بعد انتهاء مهلة 31 كانون الاول/ديسمبر 2021 لوقف المهمة القتالية، وذلك في رد امريكي على تهديدات فصائل مسلحة باخراج الأمريكيين بالقوة.

وكانت المجلة الامريكية نشرت تقريرا يحمل تهديدات من فصائل عراقية مسلحة تتوعد باستهداف القوات الامريكية بعد انتهاء منتصف ليل 31 كانون الاول المقبل، بما في ذلك من جانب الهيئة التنسيقية للمقاومة التي توعدت في بيان خاص وجهته للمجلة بانها ستستخدم اسلحتها بمجرد ان تحين اللحظة بعد منتصف تلك الليلة.

وكرد على ذلك، قالت المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا ماكنولتي في تصريح خاص ل"نيوزويك" أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الموقف الامريكي لم يتبدل، وليس هناك انسحاب كامل مقرر.

وقالت ماكنولتي ان "الولايات المتحدة ستفي بالالتزامات التي تعهدت بها خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق في يوليو/تموز 2021، بما في ذلك عدم وجود قوات امريكية تتمتع بدور قتالي بحلول نهاية العام".

واضافت المتحدثة الامريكية "ستبقى القوات الامريكية في العراق، بدعوة من حكومة العراق، في دور تقديم النصيحة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخبارية لدعم قوات الامن العراقية في حملة دحر تنظيم داعش".