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البنتاغون: بغداد تدعو القوات الأمريكية للبقاء في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-11-16T20:58:09+0000
البنتاغون: بغداد تدعو القوات الأمريكية للبقاء في العراق

شفق نيوز/ قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم الثلاثاء، إن الحكومة العراقية دعت القوات الأمريكية للبقاء في البلاد.

جاء ذلك على لسان نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي دانا ستراول في تصريح لقناة الجزيرة.

ووفق ما أوردته القناة فإن ستراول قالت إن "الحكومة العراقية تدعو القوات الأمريكية للبقاء في العراق".

وتوصلت بغداد وواشنطن، في 26 يوليو/تموز الماضي، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري.

وتتعرض القوات الأمريكية لهجمات متكررة بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة. وتتهم واشنطن فصائل شيعية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراءها.

وتطالب القوى السياسية والفصائل العراقية المقربة من إيران بخروج القوات الأمريكية من البلاد.

وكانت القوات الأمريكية قد دخلت البلاد بناء على طلب بغداد بعد أن اجتاح داعش ثلث مساحة البلاد صيف عام ٢٠١٤، وقادت واشنطن تحالفا دوليا كان له دورا أساسيا في هزيمة داعش عسكريا عام ٢٠١٧.

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