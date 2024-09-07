البنتاغون: بايدن والسوداني يراجعان مواعيد إنهاء مهمة التحالف الدولي

شفق نيوز/ قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم السبت، إن تحديد متى وكيف ستنتهي مهمة التحالف الدولي في العراق، منوط بالرئيس جو بايدن، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية.

ونقلت المجلة الأميركية، عن المسؤول الأميركي قوله: "كما ورد بوضوح في البيان المشترك بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء السوداني، فان الزعيمين يؤكدان انهما سيقومان بمراجعة هذه العوامل لتحديد متى وكيف ستنتهي مهمة التحالف الدولي في العراق، والانتقال بطريقة منظمة، نحو شراكات امنية ثنائية مستدامة، استنادا الى الدستور العراقي، واتفاقية الاطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق".

وأضاف: "ليس لدينا اي اعلانات جديدة لنصدرها في هذا الوقت".

وكانت المعلومات التي نقلتها وكالة (رويترز) أمس الجمعة، نقلا عن مصادر أمريكية وعراقية عدة، تحدثت عن توصل البلدين الى اتفاق يحدد خطط انسحاب قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة، بعد مرور 6 شهور على بدء المحادثات بينهما.

وبحسب تلك المعلومات، فان المئات من الجنود الامريكيين سيغادرون بحلول ايلول/سبتمبر 2025، بما في ذلك كل الجنود المتمركزين في قاعدة عين الاسد، وعدد كبير من الجنود من بغداد، بينما سيتبقى قوة امركية ومن قوات التحالف الاخرى في اربيل الى نهاية العام 2026 لمواصلة العمليات ضد تنظيم داعش في سوريا.