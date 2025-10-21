"البناء في الموصل" يثير أزمة سياسية بمجلس نينوى

شفق نيوز- نينوى

لوّح عضو مجلس محافظة نينوى عبد الله النجيفي، يوم الثلاثاء، باستبدال هيئة رئاسة المجلس على خلفية مماطلتها في إدراج توصيات لجنة منع البناء في المناطق الشمالية والشرقية من مدينة الموصل.

وقال النجيفي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "عدداً من الأعضاء أكدوا أن رئاسة المجلس تجاهلت الطلب مجدداً اليوم، ورفعت الجلسة بعد الإخلال بالنصاب من دون نقاش أو تصويت، ما أثار استياء الأهالي".

وأشار الأعضاء، بحسب المراسل، إلى أن أكثر من 35 ألف مواطن ينتظرون السماح بالبناء، فيما تستمر جهات أمنية بمنعهم من تشييد منازلهم.

وكان مجلس نينوى، قد شكل لجنة مختصة لمناقشة ملف منع البناء في المناطق الممنوعة، بعد مطالبات واسعة من الأهالي، وسط اتهامات لجهات سياسية وأمنية بفرض العديد من القيود المرتبطة بالتغيير الديموغرافي والسيطرة على تلك المناطق.