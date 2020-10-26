البعث يعلن التحاق عزت الدوري بصدام ويدعو البعثيين إلى الصبر

شفق نيوز/ أعلنت قيادة حزب البعث "المنحل"، يوم الاثنين، وفاة عزت الدوري المطلوب للحكومة العراقية والقوات الأميركية، عن عمر يناهز الثمانين عاماً.

ونشر موقع مقرب لحزب البعث، بياناً نعى فيه الدوري، وذكر أنه التحق برفيقه صدام حسين، داعياً اعضاء الحزب إلى "التحلي بالصبر والثبات"، دون أن يدلي بأية معلومات عن أسباب وفاته.

وفي الاثناء، نقل موقع CNN عن مصدر مطلع قوله،إن: عزة الدوري دفن في مقبرة "غير مُعلنة " في صلاح الدين بحضور عددٍ من ذويه صباح امس الاحد.

وعزة إبراهيم الدوري من مواليد (1 / تموز يوليو 1942)، شغل منصب نائب رئيس جمهورية العراق والرجل البعثي الثاني إبان حكم البعث بقيادة صدام حسين حيث شغل مركز نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وقبلها عدة مناصب رفيعة من بينها منصب وزير الداخلية العراقي ووزير الزراعة العراقي.

واختفى الدوري بعد عملية تحرير العراق من نظام صدام بقيادة الولايات المتحدة، وقامت القوات المسلحة الأمريكية برصد عشرة ملايين دولار لمن يتقدم بأي معلومات تقود إلى اعتقاله أو قتله، وقامت بوضع صورته على كرت ضمن مجموعة أوراق اللعب لأهم المطلوبين العراقيين من قبلها، حيث كان المطلوب السادس للقوات الأمريكية.