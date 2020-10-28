البعث المحظور يختار خليفة للدوري

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع يوم الأربعاء عن نصب زعيم جديد لحزب البعث المحظور خلفاً لعزة الدوري.

وكان الحزب قد أعلن الاثنين وفاة زعيمه عزة الدوري، الذي كان نائباً للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عن عمر يناهز 78 عامًا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حزب البعث اختار عكلة الكبيسي لتولى مهام أمين سر القطر للحزب بالوكالة خلفاً للدوري".

والكبيسي، المولود سنة 1944، كان عضوا في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وكان مسؤولا عن تنظيمات محافظة ميسان.

ورد اسمه ضمن قائمة العراقيين المطلوبين لدى الولايات المتحدة، وظهر ضمن مجموعة أوراق اللعب لأهم المطلوبين العراقيين، فألقي القبض عليه في 20 أيار/مايو 2003.

قضت المحكمة الجنائية العليا بالإفراج عنه فيما يعرف بقضية أحداث صلاة الجمعة لعام 1999. وأطلق سراحه في نيسان 2012.

في عام 2017، أقر مجلس النواب العراقي قانونا ينص على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ومصادرة أموال قائمة من 52 من أركان النظام السابق، كان من بينهم الكبيسي.







