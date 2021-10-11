سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البعثة الأوروبية والأممية تدخل بخلاف مع مفوضية الانتخابات بشأن دقة نسبة المشاركة

Category: سیاسة

Date: 2021-10-11T10:23:20+0000
البعثة الأوروبية والأممية تدخل بخلاف مع مفوضية الانتخابات بشأن دقة نسبة المشاركة

كشف مصدر مسؤول، يوم الاثنين،عن دخول البعثة الأوروبية والأممية بخلاف مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بشأن دقة نسبة المشاركة التي أعلنتها الاخيرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "تلك الخلافات دفعت الى تأجيل عقد المؤتمر الصحفي الذي أعلنت المفوضية عنه وكان مقرراً في الساعة الـ12 من ظهر اليوم"، موضحاً أن "البعثات الدولية غير مقتنعة بأن نسبة المشاركة النهائية هي 44 بالمائة".

وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية في وقت سابق اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة "الأولية" في الانتخابات التشريعية العراقية بلغت 41%.

وقالت المفوضية في منشور على صفحتها في موقع تويتر؛ إن هذه النسبة احتسبت من "مجموع المحطات المستلمة والبالغة نسبتها 94%" من مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أن عدد المصوتين الأولي بلغ أكثر من 9 ملايين شخص.

وجاءت نسبة المشاركة في مدينة دهوك الأعلى بين مختلف المدن العراقية بنسبة 54%، وجاءت محافظة صلاح الدين في المرتبة الثانية بنسبة 48 %.

وأُغلقت، مساء أمس الأحد، صناديق الاقتراع العام في جميع المحافظات العراقية، ضمن أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد العام 2003، بعدما فتحت أبوابها للتصويت في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بغداد.

وشهدت عملية الاقتراع الإلكترونية بعض المشاكل التقنية، مثل أعطال في بعض الأجهزة قالت السلطات إنه تمت معالجتها، وصعوبات بمسح بصمات بعض الناخبين وعمل بعض البطاقات الانتخابية.

related

مفوضية الانتخابات: ننتظر زخماً جماهيراً في الساعات المقبلة

Date: 2021-10-10 07:09:58
مفوضية الانتخابات: ننتظر زخماً جماهيراً في الساعات المقبلة

مفوضية الانتخابات تتحدث عن "إجراءات" لمواجهة تأثير قوى مسلحة على صناديق الاقتراع

Date: 2021-09-23 09:01:26
مفوضية الانتخابات تتحدث عن "إجراءات" لمواجهة تأثير قوى مسلحة على صناديق الاقتراع

مفوضية الانتخابات: يوم الاقتراع سيشهد تحولاً جديداً بالعراق

Date: 2021-09-23 08:36:02
مفوضية الانتخابات: يوم الاقتراع سيشهد تحولاً جديداً بالعراق

اعطال المحطات الانتخابية تمتد لجنوبي العراق والمفوضية تدلي بتوضيح جديد

Date: 2021-10-10 06:28:44
اعطال المحطات الانتخابية تمتد لجنوبي العراق والمفوضية تدلي بتوضيح جديد

المفوضية تقترح على مجلس الوزراء تشرين الأول موعداً للإنتخابات المبكرة في العراق

Date: 2021-01-17 15:38:23
المفوضية تقترح على مجلس الوزراء تشرين الأول موعداً للإنتخابات المبكرة في العراق

مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين

Date: 2021-02-25 10:13:26
مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين

العراق ينعزل عن العالم لمدة يومين

Date: 2021-09-30 04:49:11
العراق ينعزل عن العالم لمدة يومين

رئيس مفوضية سابق يدحض نسب المشاركة المعلنة: الحقيقة 34%

Date: 2021-10-11 10:35:23
رئيس مفوضية سابق يدحض نسب المشاركة المعلنة: الحقيقة 34%