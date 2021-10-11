البعثة الأوروبية والأممية تدخل بخلاف مع مفوضية الانتخابات بشأن دقة نسبة المشاركة

كشف مصدر مسؤول، يوم الاثنين،عن دخول البعثة الأوروبية والأممية بخلاف مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بشأن دقة نسبة المشاركة التي أعلنتها الاخيرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "تلك الخلافات دفعت الى تأجيل عقد المؤتمر الصحفي الذي أعلنت المفوضية عنه وكان مقرراً في الساعة الـ12 من ظهر اليوم"، موضحاً أن "البعثات الدولية غير مقتنعة بأن نسبة المشاركة النهائية هي 44 بالمائة".

وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية في وقت سابق اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة "الأولية" في الانتخابات التشريعية العراقية بلغت 41%.

وقالت المفوضية في منشور على صفحتها في موقع تويتر؛ إن هذه النسبة احتسبت من "مجموع المحطات المستلمة والبالغة نسبتها 94%" من مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أن عدد المصوتين الأولي بلغ أكثر من 9 ملايين شخص.

وجاءت نسبة المشاركة في مدينة دهوك الأعلى بين مختلف المدن العراقية بنسبة 54%، وجاءت محافظة صلاح الدين في المرتبة الثانية بنسبة 48 %.

وأُغلقت، مساء أمس الأحد، صناديق الاقتراع العام في جميع المحافظات العراقية، ضمن أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد العام 2003، بعدما فتحت أبوابها للتصويت في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بغداد.

وشهدت عملية الاقتراع الإلكترونية بعض المشاكل التقنية، مثل أعطال في بعض الأجهزة قالت السلطات إنه تمت معالجتها، وصعوبات بمسح بصمات بعض الناخبين وعمل بعض البطاقات الانتخابية.