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البعثة الأوربية تبدي لوكالة شفق نيوز موقفها من تدابير الانتخابات العراقية

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T07:53:11+0000
البعثة الأوربية تبدي لوكالة شفق نيوز موقفها من تدابير الانتخابات العراقية

شفق نيوز/ أشادت بعثة الإتحاد الأوربي يوم الأحد بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لسير العملية الانتخابية في الاقتراع العام.

وقالت رئيس البعثة فيولا فون كرامون في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "الاستعداد والتحضيرات كانت جيدة جدا، وننتظر ردة فعل الناخبين العراقيين ومدى إقبالهم على المراكز الانتخابية".

وأردفت بالقول إن "كل ما نشاهده ونرصده في الانتخابات سنقدمه كملاحظات بتقرير اولي سيعرض بعد يومين من انتهاء العملية الانتخابية على الحكومة والشعب العراقي".

وتابعت رئيسة البعثة الأوربية بالقول "بعد ذلك بشهرين سنقدم تقريراً مفصلاً واطول الى الحكومة العراقية لتحسين الانتخابات المقبلة".

من جهته قال السفير السويدي لدى العراق جوناس لوفين في مؤتمر عقده، اليوم، عقب جولة قام بها اثناء تفقده محطات الاقتراع في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار، وحضرته وكالة شفق نيوز، "نحن هنا جزء من بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة العملية الانتخابية في العراق، ومعنا السفارات النرويجية والفلندية"، موضحاً أن "الهدف من ذلك هو دعم العملية الانتخابية الديمقراطية في العراق".

وأضاف "حتى الآن لا يمكننا أن نحكم على نجاح وشفافية العملية الانتخابية، كوننا مازلنا في بداية المراقبة".

وأشار إلى أن "بعثة مراقبة الانتخابات، تعمل على تغطية اكثر من مكان في العراق، وسنخرج يوم الاثنين ببيان رسمي حول رؤيتنا للانتخابات العراقية".

وشرع العراقيون اليوم الأحد بالإدلاء بأصواتهم في خامس انتخابات تشريعية لهم منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين على يد القوات الأمريكية وحلفائها في العام 2003.

وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد أبوابها عند الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي أمام الناخبين وسط رقابة دولية، واجراءات امنية مشددة.

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