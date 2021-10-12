البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات ترد على رافضي النتائج: لايوجد تلاعب او خروقات

شفق نيوز/ ردت رئيسة البعثة الاوروبية لمراقبة الانتخابات العراقية، اليوم الثلثاء، على "الرافضين للنتائج"، مؤكدة عدم وجود "تلاعب او خروقات" خلال العملية الانتخابية، فيما حثتهم على تقديم شكواهم الى المفوضية العليا.

جاء ذلك في رد رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات العراقية فيولا فون كرامون، عن سؤال لمراسل وكالة شفق نيوز، حول "قيام بعض الجهات السياسية باتهام المفوضية بالتلاعب وتزوير نتائج الانتخابات".

وأوضحت كرامون، أن "الانتخاب كان تنافسياً بين جميع الاحزاب"، مؤكدة "لا توجد أي خروقات، فيما يخص النتائج، وتم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمنع التلاعب".

وتابعت قائلة، أن البعثة تحدثت مع المراقبين والناخبين والمواطنين، ولا توجد اي مشاكل خلال العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن النتائج كانت منافسة وهذا ليس بجديد في الشأن السياسي العراقي، موضحة أن الوضع كان هادئاً ومنظماً خلال يوم التصويت، الذي كان منظماً من الجانب الفني والتقني، ولا يوجد سبب للاتهامات بشأن تلاعب وتزوير الانتخابات.

وقالت ايضاً، إن على اي شخص يمتلك شكوى تقديمها إلى المفوضية للنظر فيها، مشددة أن "البعثة لم ترصد او تلاحظ اي احتيال ايام الانتخاب".

واعربت عن املها، بأن "يبقى الوضع هادئاً ما بعد الانتخابات، وهذا لصالح الشعب العراقي لتحسين الوضع الديمقراطي.

وجددت التاكيد، لا يوجد اي خرق بخصوص العملية الانتخابية وندعو الجميع ان يكونوا حياديين".

وأوضحت أن بعثتها "تعتمد الأرقام الرسمية التي أعلنت من قبل مفوضية الانتخابات"، مؤكدة "لم يكن هناك اي تناقص او اختلاف".

وأشارت إلى أن "الاحزاب قد يكون لها ارقاماً داخلية من قبل ممثليهم"، موضحة إن "كانت هناك أي شكوك فعليهم تقديم هذه الشكاوى إلى المفوضية وهي تتعامل معها بشكل قانوني".

وفي وقت سابق عقدت رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لرصد الانتخابات فيولا فون كرامون، مؤتمرا صحفيا قالت فيه، إن "الانتخابات العراقيّة ورغن انخفاض المشاركة، تمت إدارتها بشكل جيد، والبعثة كانت تقيم الانتخابات وتحشد الناخبين على المشاركة في الانتخاب".