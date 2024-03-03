البعثات الدبلوماسية تدعم قرار رئيس إقليم كوردستان بتحديد موعد الانتخابات

شفق نيوز/ رحبت البعثات الدبلوماسية في أربيل وبغداد، يوم الأحد، بإعلان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني موعداً لانتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن المبعوثين الدبلوماسيين أعربوا عن دعمهم لإجراء "انتخابات حرة ونزيهة وشفافة" ودعوا القوى السياسية في إقليم كوردستان إلى الالتزام بالموعد النهائي للانتخابات.

وغردت القنصليات الأمريكية والفرنسية والإيطالية والهولندية في أربيل بدعمها موعد الانتخابات، قائلة إن إجراء الانتخابات هو تطبيق لمبادئ الديمقراطية.

كما أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" عن دعمها لتحديد موعد الانتخابات واستعدادها لتقديم التعاون.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد وقع في وقت سابق اليوم، أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة المقبلة لبرلمان كوردستان.

وبموجب الأمر، قرر الرئيس نيجيرفان بارزاني تحديد يوم 10 حزيران/ يونيو 2024 موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

ولاحقاً أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن فتح باب التسجيل أمام التحالفات والأحزاب الكوردية الراغبة بالمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

ودعت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الأحزاب السياسية الكوردستانية التي تمارس نشاطها السياسي في الإقليم والتي ترغب بالمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان لسنة 2024 عن فتح باب التسجيل للتحالفات السياسية.