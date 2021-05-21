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البطيخ يحذر المحافظين من "استغلال بشع للسلطة وموارد الدولة" لأغراض انتخابية

Category: سیاسة

Date: 2021-05-21T09:45:35+0000
البطيخ يحذر المحافظين من "استغلال بشع للسلطة وموارد الدولة" لأغراض انتخابية

شفق نيوز / وجه القيادي في تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، يوم الجمعة، رسالة إلى الرئاسات الثلاث، والقضاء العراقي، والادعاء العام ومفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والأجهزة الرقابية في جهاز المخابرات والاستخبارات والأمن الوطني، بخصوص تصرفات بعض المحافظين.

وطالب البطيخ، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الجهات آنفة الذكر، بـ"رصد مخالفات وتجاوزات بعض المحافظين، في استخدام المال العام لأغراض انتخابية وسياسية".

ودعا البطيخ، الأمم المتحدة والمرجعيات الدينية والزعامات السياسية إلى "تطبيق المادة 14 من الدستور وضرورة أن يتساوى الجميع في منح الفرص ومنها الانتخابات".

وقال القيادي في تحالف الفتح، أن "ما يقوم به بعض المحافظين من استغلال لمناصبهم واستثمار موارد الدولة لحساب مرشحيهم الخاصين على حساب مرشحين آخرين هو خلل في نزاهة العملية الانتخابية واستغلال بشع للسلطة وموارد الدولة".

وأهاب البطيخ، بكل المشاركين بالعملية الانتخابية والمشرفين عليها والقائمين عليها والمراقبين لها بـ"إيقاف هذه التصرفات غير دستورية وغير قانونية التي ستسمح لمنح فرصه لمرشح على حساب مرشح آخر من خلال استخدام المال العام والمال الحكومي والاتفاق مع مقاولين للمساهمة في دعم مرشحين مالياً وإحالة مشاريع عليهم وفق نظرية التخادم السياسي".

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