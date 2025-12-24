البطريركية الكلدانية تصدر توضيحاً على كلمة "التطبيع"

شفق نيوز- بغداد

أصدرت البطريركية الكلدانية يوم الاربعاء توضيحاً بشأن الجدل الذي أُثير حول تصريحات بطريرك الكلدان الكاثوليك لويس روفائيل ساكو خلال قداس عيد الميلاد في بغداد تضمنت مفردة "التطبيع" خلال قداس أعياد ميلاد المسيح في كنيسة مار يوسف للكلدان الكاثوليك بالعاصمة بغداد.

وقالت البطريركية في بيان: "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات غبطة البطريرك ساكو في موعظته مساء اليوم اثناء القداس الاحتفالي. البطريرك ساكو اكد ان الكل يجب أن يطبع مع العراق وليس مع بلد غيره، لأن إبراهيم عراقي والعراق بلد الديانات والعديد من الأنبياء".

واشار البيان إلى "البطريرك شرح ذلك في مقابلته مع الشرقية، حيث قال ان توجه الدول نحو العراق بلد الحضارات وبلد ابراهيم سوف يشجع السياحة".

وكان ساكو قد قال في كلمته التي تابعتها وكالة شفق نيوز مخاطباً رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني الذي حضر القداس: "هناك كلام عن التطبيع وأتمنى من الحكومة الجديدة أن يكون التطبيع في العراق ومع العراق بلد الأنبياء، كما أن التلمود قد كتب في بابل، فالعالم يجب أن يأتي إلى العراق وليس إلى مكان آخر".

بعدها، ألقى السوداني كلمة تضمنت رداً على ما ورد في كلمة ساكو بالقول إن "كلمة التطبيع غير موجودة في قاموس العراق لأنها ارتبطت بكيان محتل استباح الأرض والإنسان، كما لا نحتاج إلى تطبيع إنما إلى الأخوة والمحبة والتعايش، والالتزام الشرعي والقانوني والدستوري فهو الذي يحتم علينا هذه العلاقة".

كما طالب زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، لاحقاً بمحاسبة من يدعو إلى "التطبيع كائناً من كان".