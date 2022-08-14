البطريركية الكلدانية تستنكر اقحام رموزها بالتظاهرات وتفند استخدام البابا لحمَّام السيستاني 

شفق نيوز/ استنكرت البطريركية الكلدانية، اليوم الأحد، استخدام الرموز الدينية المسيحية "في غير مكانها".

وقالت في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "لاحظنا أن أحد الأحزاب (المسيحية) يستعمل في أكثر من مناسبة رموزا دينية مسيحية مثل الصلبان وصوراً كبيرة للسيد المسيح والسيدة العذراء"، مبينة أن "هذه المسيرات أو التظاهرات سياسية، ومن الأفضل استخدام رموز وطنية كالعلم العراقي أو أشكال تراثية".

وأضاف بيان البطريركية الكلدانية، "كما لاحظنا أكثر من مرة في مواكب الاحتفال بعاشوراء، أشخاصا يرتدون صلبانا أو حللا كنسية، وهذا ايضا غير مقبول"، موضحة "أنها مناسبة دينية شيعية محترمة، لا تحتاج لهكذا مظاهر".

كما تستنكر البطريركية في بيانها أيضا، "مقطع فيديو قصير بث على وسائل التواصل الاجتماعي حديثاً، يتكلم فيه شخص معمم بلغة غير لائقة عن زيارة البابا فرنسيس لدار آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني"، مشيرا الى ان "نيافة الكاردينال ساكو كان مرافقا للبابا في هذه الزيارة التاريخية التي مرت في جوّ رائع من الاحترام والاخوة الحقيقية".

وأوضحت البطريركية الكلدانية، أن "التفاصيل التي وردت في الفيديو حول استخدام البابا الحمَّام غير دقيقة، انما كان كل شيء طبيعي"، مبينة أن "نيافته بالسلطات الحكومية التي شجبت ما ورد في الفيديو".

وشدد البيان، أنه "في هذه الظروف المعقدة والصعبة نحن بحاجة الى تفعيل القيم الإنسانية والدينية والوطنية وعدم اللجوء إلى أسلوب التجريح والتصعيد الذي لا ينفع".