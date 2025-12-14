البصرة.. 10 أعضاء يشكّلون كتلة جديدة داخل مجلس المحافظة (وثيقة)

شفق نيوز – البصرة

أعلن عشرة أعضاء في مجلس محافظة البصرة، اليوم الأحد، تشكيل كتلة جديدة داخل المجلس، قالوا إنها تأتي في إطار السعي لتعزيز وحدة الصف البصري وتجاوز التقاطعات والخلافات التي شهدتها المرحلة السابقة داخل المجلس.

وقال أعضاء الكتلة الجديدة في بيانها التأسيسي، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأعضاء قرروا تشكيل كتلة بصرية بعيداً عن الانتماءات السياسية مع الاعتزاز لكل الفعاليات السياسية العاملة في الساحة البصرية التي يرتبط بها أعضاء المجلس".

وأشار البيان إلى أن تشكيل الكتلة جاء انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية، وحرصاً على الدفاع عن مصالح أبناء البصرة ومكتسباتهم، والعمل على تحقيق الاستقرار والازدهار للمحافظة، بوصفها العاصمة الاقتصادية للعراق".

وأكد أعضاء الكتلة التزامهم بالعمل بعيداً عن الاصطفافات والانتماءات السياسية الضيّقة، مع احترام جميع الفعاليات السياسية العاملة في المحافظة، مشدّدين على أن الهدف الأسمى يتمثل في خدمة البصرة وأهلها، وتقديم الرؤى والخطط الكفيلة بتطوير الأداء الحكومي المحلي.

كما أشار البيان إلى أن الكتلة الجديدة ستعمل على تفعيل الدور الرقابي لمجلس المحافظة، ومتابعة الأداء التنفيذي، بما ينسجم مع الدستور والقوانين والتعليمات النافذة، وبما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز مسار التنمية في المحافظة، والالتزام بأن يكون الهدف الأسمى هو خدمة البصرة بما يليق بها كعاصمة اقتصادية وبشعبها المعطاء المجاهد وتفعيل الدور الرقابي للمجلس وفق الدستور والقوانين والتعليمات النافذة.