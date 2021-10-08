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البصرة تعلن نجاح التصويت الخاص.. ولا شكاوى في نينوى

Category: سیاسة

Date: 2021-10-08T15:26:59+0000
البصرة تعلن نجاح التصويت الخاص.. ولا شكاوى في نينوى

شفق نيوز/ اعلن قائد عمليات البصرة اللواء علي الماجدي، يوم الجمعة، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعملية التصويت الخاص.

وقال الماجدي لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة الأمنية كانت ناجحة ولايوجد اي خرق امني في المحافظة". وبين الماجدي أن "نسب المشاركة كانت عالية جداً وسوف تعلن عنها المفوضية بعد قليل".

من جانبه أكد مصدر في مفوضية انتخابات نينوى لوكالة شفق نيوز عدم تسجيل اية شكاوى من اي مراقب محلي او دولي.

وقالت، "لم تواجهنا اي مشاكل ولم نسجل اي اعطال بأجهزة التصويت".

وأغلقت محطات الاقتراع في عموم العراق عند الساعة السادسة من اليوم الجمعة.

وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي في تغريدة على صفحته في موقع تويتر؛ "أكمل أبطالنا في القوات الأمنية والعسكرية الإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاص، بالتزام وانتظام ومسؤولية، كما كانت كل الإجراءات ناجحة في تأمين نزاهة وعدالة التصويت الخاص".

واعتبر الكاظمي التصويت الخاص "خطوة اولى ناجحة باتجاه مشاركة واسعة لشعبنا في التصويت العام". وانطلق التصويت الخاص لنحو 1.2 مليون ناخب من أفراد الأمن، ونزلاء السجون والنازحين بالمخيمات في عموم البلاد صباح الجمعة. 

وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد أبوابها عند الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي، أمام الناخبين وستغلق في تمام الساعة 18:00.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات العراقية، التي أعلنتها الخميس، فإن مليوناً و75 ألفاً و727 من أفراد الأمن، و120 ألفا و126 ناخبا من النازحين، و676 نزيلا في السجون سيدلون بأصواتهم، الجمعة، لانتخاب مرشحين للبرلمان.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

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