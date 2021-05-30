البصرة تعرب عن الاستعداد للتعاون والتنسيق مع اربيل

شفق نيوز/ اعرب محافظ البصرة اسعد العيداني خلال زيارته لأربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن استعداد محافظته للتعاون والتنسيق مع اربيل.

وجاء في بيان لمحافظة اربيل ورد لوكالة شفق نيوز، محافظ اربيل اميد خوشناو استقبل، في مطار اربيل الدولي، اليوم الاحد، محافظ البصرة اسعد العيداني وعضو مجلس النواب العراقي اراس حبيب محمد فيلي.

واشار البيان الى ان خوشناو اكد على تمتين العلاقات والتنسيق والتعاون بين المحافظتين.

واضاف ان محافظ البصرة من جهته عبر عن الشكر لمحافظ اربيل للاستقبال الحار الذي حظي به، معربا عن الاستعداد لاي تعاون وتنسيق مع محافظة اربيل.