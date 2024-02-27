البصرة ترفض قرار البرلمان بالتحقيق بأعمال الحكومة السابقة: الاجراءات تخصنا

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، رفضه لقرار مجلس النواب العراقي بتشكيل لجنة تحقيق بأعمال الحكومة المحلية السابقة في المحافظة.

وذكر رئيس المجلس خلف البدران في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان "المجلس صوت على رفض تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بأعمال الحكومة المحلية السابقة في محافظة البصرة".

واضاف "إذا كان هناك شيء يخص المحافظة فيجب توجيه كتب رسمية إلى المجلس وهو يقوم باتخاذ الإجراءات، باعتباره المتخصص في إدارة جميع الملفات التي تخص المحافظة".

وفي وقت سابق من اليوم، قرر البرلمان العراقي بتشكيل لجنة برئاسة النائب سعود الساعدي للتحقيق في المخالفات المؤشرة على أعمال الحكومة المحلية في محافظة البصرة اعتباراً من تاريخ إلغاء مجالس المحافظات ولغاية مباشرة مجلس المحافظة الجديد لمهام عمله.