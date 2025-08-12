البشير والسواد يبحثان مشاريع طاقة استراتيجية بين العراق وسوريا

شفق نيوز- دمشق/ بغداد

أجرى وزير الطاقة السوري محمد البشير، ومعاونه لشؤون النفط غياث دياب، اليوم الثلاثاء، في بغداد، مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، بما يشمل إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين البلدين وإنشاء خط جديد لدعم الاستفادة الاقتصادية.

وقالت وزارة الطاقة السورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة التنسيق وتنفيذ المشاريع المتفق عليها.

ويأتي الاجتماع في ظل جدل فني واقتصادي حول إمكانية إعادة تأهيل خط كركوك- بانياس النفطي، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1952 بطول 800 كيلومتر وبطاقة ضخ تبلغ 300 ألف برميل يومياً.

وكان الخبير النفطي حمزة الجواهري قد أوضح في تصريح لشفق نيوز أن الخط متهالك منذ عقود ولا يصلح لنقل الخام، مشيراً إلى أن إعادة تأهيله غير مجدية وأن الخيار العملي يتمثل في بناء خط جديد بالكامل، بكلفة قد تتجاوز 10 مليارات دولار، تتحملها بغداد إلى جانب الأجور التشغيلية ورسوم النقل والمخاطر، على أن تعود ملكية الخط إلى سوريا بعد انتهاء فترة العقد.

وتأتي زيارة البشير إلى العراق لبحث مشروع خط الأنابيب، في خطوة تهدف إلى توسيع التعاون النفطي بين البلدين.