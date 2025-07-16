البرلمان ينهي القراءة الثانية لقانون الحشد الشعبي بغياب الكورد والسنة

شفق نيوز- بغداد

أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، خلال جلسته الاعتيادية التي عُقدت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، وبحضور 172 نائباً.

وقال المندلاوي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الأمنية والدفاع النيابية كُلِّفت بأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار، لغرض استكمال التعديلات وتقديم النسخة النهائية تمهيداً للتصويت عليها في الجلسات المقبلة".

وأوضح أن "القانون الجديد سيحل بديلاً عن القانون النافذ لعام 2016، ويهدف إلى تنظيم هيكلية الهيئة وتحديد واجباتها وصلاحياتها، واستحداث تشكيلات جديدة لتطوير المؤسسة، إضافة إلى منح رئيس الهيئة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف هذا التشريع".

وأفاد مراسل شفق نيوز، بأن البرلمان أدرج في جدول أعماله فقرتين للتصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، والتصويت على رئيس مجلس الدولة.

وأشار إلى أن عدداً من نواب الكتل الكوردية والسنية انسحبوا من الجلسة احتجاجاً على إدراج قانون الحشد الشعبي.

وكان المجلس قد نشر جدول أعماله يوم أمس الثلاثاء، متضمناً ست فقرات تشمل التصويت على قانونين، وتقريراً، إضافة إلى مناقشة أربعة مشاريع قوانين، مع تحديد الساعة الواحدة ظهراً لانعقاد الجلسة.