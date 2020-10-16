البرلمان يُلقي باللائمة على مشاجرة بين أعضائه في عدم تمرير الدوائر الانتخابية

شفق نيوز/ أعرب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، يوم الجمعة، عن أسفه لما حدث من تشنج وتصعيد بين بعض النواب في جلسة الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن هذا التصعيد حال دون إكمال "الدوائر الانتخابية".

وكان مصدر برلماني ابلغ شفق نيوز (14 تشرين الأول 2020) بحدوث شجار داخل قاعة مجلس النواب بين نواب من القوى السياسية الشيعية والقوى الكوردية بسبب تصريحات هوشيار زيباري الأخيرة عن الحشد الشعبي.

وذكر بيان صادر عن مكتب المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحداد يشعر بالأسف للتصعيد بين عدد من النواب "حول موضوع بالإمكان حله بالهدوء والتفاهم الأخوي"، مشيرا الى انه "في الوقت الذي كنا ننتظر الانتهاء من نقاشات ومداخلات السادة النواب وعرض مقترحات الكتل النيابية حول مسألة الدوائر الانتخابية في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي القادم، لكن ما حدث حال دون استمرار النقاشات واستكمال الجلسة".

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس النواب العراقي، قوله :"نحتاج في هذه المرحلة الصعبة إلى تقوية اللحمة الوطنية وتوجيه المساعي لتهدئة الأوضاع، والتصعيد الإعلامي لن يخدم العملية السياسية".

ودعا الحداد "الجميع سواء داخل قبة البرلمان أو خارجها الى الابتعاد عن التصريحات والبيانات والمداخلات التي تفرق ولا تجمع وتشتت ولا توحد، ويجب ألاّ ننسى أننا شركاء في هذا الوطن، والقوات العراقية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة اختلطت دماؤهم في خندق الدفاع عن الأرض والمقدسات، وأن معارك التحرير شهدت قوة وشجاعة جميع مكونات أبناء شعبنا".