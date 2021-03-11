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البرلمان يؤكد المضي بتشريع قانون يمثل "أهم عقبة" تواجه الانتخابات المبكرة

Category: سیاسة

Date: 2021-03-11T12:24:37+0000
البرلمان يؤكد المضي بتشريع قانون يمثل "أهم عقبة" تواجه الانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، يوم الاربعاء، مضي البرلمان في إكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا لإنهاء "أهم عقبة" تواجه الإنتخابات المُبكرة، مشيرا إلى أنها ستجرى في موعدها المقرر

وقال مكتب الكعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير استقبل في مكتبه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ، بحضور النائب ايناس المكصوصي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون الوثيق بين العراق والأمم المتحدة والفريق الإنتخابي في البعثة في ملف إنجاح الانتخابات النيابية المبكرة لضمان انتخابات نزيهة ورصينة وفقا للمعايير الدولية ومُلبية لطموح الشارع العراقي ، فضلا عن التركيز على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا و تعديل مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان".

وأشار الكعبي إلى "مضي مجلس النواب وخلال الايام المقبلة في التصويت على ما تبقى من مواد مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا لإنهاء العقبة الأساس في إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد ، سيما وان الدستور حصر حق تصديق نتائج الإنتخابات بالمحكمة الإتحادية".

وشدد على ان "الإنتخابات المبكرة لا بد من اجراءها في موعدها المقرر كونها مطلبا شعبيا ، وان اغلب الكتل السياسية متفقة تماما على إكمال جميع الاستعدادات والمستلزمات المتعلقة بإجراءها في الموعد الذي حددته الحكومة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي".

ودعا نائب رئيس البرلمان البعثة الاممية وجميع القوى السياسية الى "التعاون مع أعضاء المفوضية وإبداء جميع التسهيلات الممكنة إليها، بعيدا عن النزاعات السياسية و بما يضمن نجاح العملية الانتخابية في العراق وأهميتها في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة الى ابناء الشعب".

من جانبها، أبدت بلاسخارت "استعداد البعثة للتنسيق الكامل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية واللجان المكلفة بملف الانتخابات، وتسخير كافة الإمكانات لكل ما من شأنه انجاح جميع مراحل العملية الانتخابية واسناد المفوضية في مهامها لاتمام المهام الموكلة اليهم".

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