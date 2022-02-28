سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البرلمان يُصوت على إلغاء قرار تكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية

Category: سیاسة

Date: 2022-02-28T15:26:09+0000
البرلمان يُصوت على إلغاء قرار تكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية

شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، على إلغاء قرار يقضي بتكليف وزير النفط بمهام إدارة شركة النفط الوطنية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب صوّت على الغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار بمهام مدير شركة النفط الوطنية اضافة لوظيفته، لمخالفته القانون.

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد قرار في التاسع من أيلول 2020 على تكليف وزير النفط احسان عبد الجبار بمهام رئيس شركة النفط الوطنية العراقية اضافة الى وظيفته.

وكان العراق قد أسس عام 2018 شركة النفط الوطنية بهدف تحسين إدارة ثروة البلاد وحمايتها.

related

البرلمان العراقي يخفق بأستكمال حكومة عبد المهدي بعدم منح الثقة لوزيرة التربية

Date: 2019-06-27 13:16:56
البرلمان العراقي يخفق بأستكمال حكومة عبد المهدي بعدم منح الثقة لوزيرة التربية

قانون الجرائم المعلوماتية يعود لواجهة البرلمان بعد عطلة العيد

Date: 2021-05-10 07:52:36
قانون الجرائم المعلوماتية يعود لواجهة البرلمان بعد عطلة العيد

سعي برلماني لتعديل قانون الانتخابات وسائرون تحذر من المساس بالدوائر المتعددة

Date: 2021-03-08 10:15:41
سعي برلماني لتعديل قانون الانتخابات وسائرون تحذر من المساس بالدوائر المتعددة

المحكمة الاتحادية "تكذب" الإطار بشأن دستورية الجلسة الأولى

Date: 2022-01-10 09:02:19
المحكمة الاتحادية "تكذب" الإطار بشأن دستورية الجلسة الأولى

محافظ البنك المركزي ومديرو المصارف تحت قبة البرلمان

Date: 2021-06-29 17:23:59
محافظ البنك المركزي ومديرو المصارف تحت قبة البرلمان

نواب منزعجون من تأخر انعقاد الجلسة يغادرون مبنى البرلمان

Date: 2021-03-19 19:41:42
نواب منزعجون من تأخر انعقاد الجلسة يغادرون مبنى البرلمان

تأجيل حسم اللجان النيابية لما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

Date: 2022-02-08 10:33:56
تأجيل حسم اللجان النيابية لما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

Date: 2019-11-19 19:10:28
مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات