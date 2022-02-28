البرلمان يُصوت على إلغاء قرار تكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية

شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، على إلغاء قرار يقضي بتكليف وزير النفط بمهام إدارة شركة النفط الوطنية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب صوّت على الغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار بمهام مدير شركة النفط الوطنية اضافة لوظيفته، لمخالفته القانون.

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد قرار في التاسع من أيلول 2020 على تكليف وزير النفط احسان عبد الجبار بمهام رئيس شركة النفط الوطنية العراقية اضافة الى وظيفته.

وكان العراق قد أسس عام 2018 شركة النفط الوطنية بهدف تحسين إدارة ثروة البلاد وحمايتها.