البرلمان يُصوت على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في الـ6 من تشرين الثاني

شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب فجر الاثنين، على اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.

وبدأ البرلمان بالتصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018.

وتضمن القانون عدة فقرات منها اعتماد صيغة تمثيل انتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو.

شفق نيوز تنشر قانون الانتخابات المجهز للتصويت البرلماني

وحل مجلس النواب العراقي، مجالس المحافظات، استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبة، التي انطلقت عام 2019، بسبب تصاعد الخلافات بين أعضاء هذه المجالس، وتسببها بهدر المال العام، وتفشي الفساد المالي والإداري في أعمالها.