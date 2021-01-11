البرلمان يؤشر نقاطاً تعيق عودة نازحي سنجار ويستضيف وزيرة الهجرة

شفق نيوز/ حدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد، يوم الاثنين، نقاطاً تعيق عودة النازحين إلى قضاء سنجار، داعيا الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ جميع بنود الاتفاق الأخير الموقع مع حكومة الإقليم بشأن سنجار.

وقال حداد خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بحضور وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب ولغرض متابعة اوضاع النازحين والمشاكل التي يعانيها النازحون خصوصا في حالات الحرجة والخطيرة التي ظهرت في بعض المخيمات ومنها حالات الانتحار وجهت لجنتي العمل وحقوق الانسان بمتابعة هذا الموضوع والمخيمات والظروف المعاشية للنازحين".

وأضاف أنه "تم عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين ووزارة الهجرة بحضور وزيرة الهجرة وتم التباحث مع الوزيرة حول مجمل الاوضاع في داخل المخيمات من الجوانب الخدمية والنفسية والاجتماعية وتم الاستماع الى شرح مفصل لما قامت به الوزارة من تقديم خدمات والعمل على غلق بعض المخيمات وما وصلت اليه تلك الخطوات والتحديات التي تواجه الوزارة والمعوقات".

وتابع حداد "تم توجيه الاسئلة من اعضاء اللجنتين وباقي النواب حول هذا الملف الى وزيرة الهجرة، وتم بحث الامور بصورة مفصلة"، موضحا "سوف نخرج بتقرير مفصل من اللجنة المشتركة والتوصيات التي نوصي بها وسيتم ارسالها الى رئاسة المجلس ومن خلالها الى الحكومة لتلافي المعوقات وتسهيل امور الوزارة ومن بينها زيادة تخصيصات الوزارة لأنها لا تستطيع استكمال اعمالها بالتخصيصات القليلة الموجودة لديها والموضوعة ايضا في موازنة 2021".

ولفت إلى أن "اللجنتين اوصتا بزيادة تلك التخصيصات واغلاق جميع المخيمات بصورة طوعية وليست قصرية".

وتابع نائب رئيس البرلمان قوله، "كما لاحظنا خلال المباحثات حول منطقة سنجار وجود بعض النقاط التي تعيق عودة بعض العوائل لذلك نوجه الحكومة بالعمل على اكمال هذه الاتفاقية وتنفيذ جميع بنودها".