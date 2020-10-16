البرلمان يؤشر "تناقضا" بين الورقة البيضاء وقانون الاقتراض ويدرس مسودة "العجز"

Category: سیاسة

Date: 2020-10-16T18:55:13+0000

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، رفع مسودة قانون معالجة العجز المالي إلى رئاسة مجلس النواب، مشيرة الى تناقض بين الورقة البيضاء وقانون الاقتراض.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية اطلعت على مسودة قانون معالجة العجز المالي للسنة 2020 ورفعته إلى رئاسة مجلس النواب، لاجل ادراجه للقراءة والمناقشة إلى جدول اعمال الجلسات المقبلة".

وأضاف أن "اللجنة المالية أيضا تدرس بالوقت الحالي ورقة الاصلاح الحكومي التي سميتها بالورقة البيضاء"، مشيرا إلى أن "هناك تناقضا بين الورقة وقانون الاقتراض، على اعتبار احدهم يعالج العجز وضغط النفقات والاخر تضخم مالي وزيادة بالنفقات".

وتابع المسعودي، أن "البرلمان سيناقش مسودة قانون الاقتراض وورقة البيضاء كل منهما على حدى وبعدها سيتخذ موقفا اتجاه القانونين".

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