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البرلمان يرجئ تمرير 6 مواد خلافية في قانون المحكمة الاتحادية

Category: سیاسة

Date: 2021-03-04T18:20:47+0000
البرلمان يرجئ تمرير 6 مواد خلافية في قانون المحكمة الاتحادية

شفق نيوز/ صوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الخميس، على معظم بنود مواد مشروع قانون المحكمة الاتحادية وأرجأ التصويت على 6 مواد خلافية.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن البرلمان صوت بأغلبية الأصوات على تمرير 18 مادة من أصل 24 من مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وجرى إرجاء المواد 2، 3، 8، 10، 12، 21، جراء خلافات بشأنها.

وقررت رئاسة المجلس عقد اجتماع مع اللجنة القانونية ورؤساء الكتل السياسية ومن يرغب من النواب يوم السبت المقبل لمناقشة المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية. 

ويعد إقرار قانون المحكمة الاتحادية خطوة أساسية لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ومن شأن إقرار القانون التمهيد لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية بعد بلوغ أحدهم السن القانونية للتقاعد قبل أكثر من عام ونصف.

ولا تكون نتائج الانتخابات قطعية ونهائية ما لم تصادق عليها المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن لأنها منقوصة العدد.

وتتألف المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، مهمتها الفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.

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