البرلمان يعلق جلسته وسط نقاشات جانبية لحسم مادتين في الموازنة

شفق نيوز/ قرر مجلس النواب العراقي، تعليق جلسته لغاية اتمام المباحثات حول مادتين من قانون الموازنة الاتحادية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن هناك نقاشات جانبية تجرى بعد تعليق الجلسة حول المادتين 14 و15 من قانون الموازنة الثلاثية بعد خلافات بين الكتل الكوردية ونواب مستقلين.

وتختص الفقرة حول تصدير النفط من اقليم كوردستان ووارداتها وآلية تنظيمها.

وأتم البرلمان العراقي المنعقد منذ يوم الخميس، التصويت على الفقرة الثانية من قانون الموازنة الاتحادية لثلاث سنوات.

وشهدت اروقة مجلس النواب العراقي سباقا محتدما من المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية التي ظهرت في قانون الموازنة الاتحادية بعد تعديلات اللجنة المالية النيابية والخاصة بمستحقات اقليم كوردستان.