البرلمان يوضح حقيقية وجود "إقصاء" و"تحاصص" في انتخاب رؤساء اللجان

شفق نيوز / أصدر مجلس النواب العراقي، مساء الأحد، توضيحاً بشأن آلية انتخاب رؤساء اللجان النيابية ونائبيهم، وذلك بعد حديث عن "إقصاء" و"تحاصص" في عملية الاختيار.

وكانت كتلة "إشراقة كانون" النيابية، قد أفادت بوقت سابق من اليوم، بأن "كتل المعارضة قد أقصيت من مناصب رئاسات اللجان النيابية ونياباتها، وولفتت إلى أن "عملية انتخاب رئاسات اللجان تحاصصية".

وفي هذا الصدد، نوهت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المعلومات عارية عن الصحة"، مؤكدة أن "اللجان النيابية في مجلس النواب انتخبت رؤساءها ونوابهم في ممارسة ديمقراطية، شاركت فيها جميع الكتل النيابية الممثلة في المجلس".

وأضافت أن "كتلة (إشراقة كانون) الوحيدة التي نأت بنفسها عن المشاركة في هذه الانتخابات التي تسهم بدرجة كبيرة في تفعيل عمل اللجان والمجلس"، مشيرة إلى أن "الكتلة المذكورة لم ترشح لرئاسات اللجان أو نياباتها، وهذا الأمر يعتبر تقصيرا من الكتلة في القيام بمهامها الدستورية".

وأنهى مجلس النواب العراقي، بوقت سابق من اليوم، انتخاب رؤساء نحو نصف لجانه النيابية البالغة 25 لجنة، فيما قرر إكمال اختيار بقية رؤساء بقية اللجان غداً الاثنين.