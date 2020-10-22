البرلمان يوصي وزارتين بعدم الانحياز بمناطق النزاع ويحذر من مغبة الخروقات

شفق نيوز/ اعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد يوم الخميس عن توصية وزارتي الداخلية والدفاع بعدم الانحياز لمكون على حساب آخر في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد وخاصة كركوك.

وقال الحداد في في مؤتمر صحفي عقده بمكتب مجلس النواب العراقي باربيل بحضور عدد من نواب الكتلة الكوردستانية في المجلس، "نطالب من القيادة الكورستانية خلال مباحثاتها مع بغداد ان يكون محور المناطق المتنازع عليها وبالاخص كركوك من المواضيع الرئيسية ليكون دعما لمحاولاتنا في معالجة مشاكل هذه المناطق".

واردف قائلا "قبل مدة استدعينا وزيري الدفاع والداخلية الاتحادية وطلبنا منهم بعدم انحياز القوات الامنية الى اي جهة في القضايا المتعلقة بالاراضي والمشاكل المتعلقة بالاراضي الزراعية في كركوك".

واضاف انه "اذا لم تعالج مشاكل المتنازع عليها سياسيا بين قيادة الطرفين فاننا لن نتمكن من معالجتها"، مشيرا الى انه "لغاية الان لم يتم الاستيلاء على قرى كوردية وانما حدثت خروقات هنا وهناك على اراضي بعض المواطنين الكورد في كركوك".

من جهتها قالت جوان روزبياني رئيسة لجنة المناطق الكوردستانية خارج الاقليم في برلمان كوردستان ان "هذا الاجتماع كان بداية التنسيق مع نواب الكورد في مجلس النواب العراقي وانهم سيسعون الى الاهتمام بهذا التنسيق من اجل العمل على وقف التجاوزات على اراضي المواطنين الكرد في كركوك ومناطق النزاع".