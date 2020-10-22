سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

البرلمان يوصي وزارتين بعدم الانحياز بمناطق النزاع ويحذر من مغبة الخروقات

Category: سیاسة

Date: 2020-10-22T09:35:18+0000
البرلمان يوصي وزارتين بعدم الانحياز بمناطق النزاع ويحذر من مغبة الخروقات

شفق نيوز/ اعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد يوم الخميس عن توصية وزارتي الداخلية والدفاع بعدم الانحياز لمكون على حساب آخر في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد وخاصة كركوك.

وقال الحداد في في مؤتمر صحفي عقده بمكتب مجلس النواب العراقي باربيل بحضور عدد من نواب الكتلة الكوردستانية في المجلس، "نطالب من القيادة الكورستانية خلال مباحثاتها مع بغداد ان يكون محور المناطق المتنازع عليها وبالاخص كركوك من المواضيع الرئيسية ليكون دعما لمحاولاتنا في معالجة مشاكل هذه المناطق".

واردف قائلا "قبل مدة استدعينا وزيري الدفاع والداخلية الاتحادية وطلبنا منهم بعدم انحياز القوات الامنية الى اي جهة في القضايا المتعلقة بالاراضي والمشاكل المتعلقة بالاراضي الزراعية في كركوك".

واضاف انه "اذا لم تعالج مشاكل المتنازع عليها سياسيا بين قيادة الطرفين فاننا لن نتمكن من معالجتها"، مشيرا الى انه "لغاية الان لم يتم الاستيلاء على قرى كوردية وانما حدثت خروقات هنا وهناك على اراضي بعض المواطنين الكورد في كركوك".

من جهتها قالت جوان روزبياني رئيسة لجنة المناطق الكوردستانية خارج الاقليم في برلمان كوردستان ان "هذا الاجتماع كان بداية التنسيق مع نواب الكورد في مجلس النواب العراقي وانهم سيسعون الى الاهتمام بهذا التنسيق من اجل العمل على وقف التجاوزات على اراضي المواطنين الكرد في كركوك ومناطق النزاع".

related

النواب الـ170 يعلنون موقفهم من قرار الرئيس العراقي

Date: 2019-12-26 19:05:58
النواب الـ170 يعلنون موقفهم من قرار الرئيس العراقي

البرلمان العراقي يرجئ حسم انهاء عمل مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات

Date: 2019-06-13 15:16:12
البرلمان العراقي يرجئ حسم انهاء عمل مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات

برلماني يحدد أمرا يقطع "دابر التزوير والتلاعب" بنتائج الانتخابات

Date: 2020-09-19 12:04:15
برلماني يحدد أمرا يقطع "دابر التزوير والتلاعب" بنتائج الانتخابات

البرلمان العراقي يعلن الاحد جلسة خاصة

Date: 2019-11-28 20:51:09
البرلمان العراقي يعلن الاحد جلسة خاصة

البرلمان العراقي يعلق على اصابة 20 نائبا بكورونا وعلاجهم خارج البلاد

Date: 2020-06-26 14:15:26
البرلمان العراقي يعلق على اصابة 20 نائبا بكورونا وعلاجهم خارج البلاد

ناشط مدني يكسب دعوى قضائية ويحصل على مقعد بالبرلمان بدلا من عضو بـ"سائرون"

Date: 2019-08-26 10:43:30
ناشط مدني يكسب دعوى قضائية ويحصل على مقعد بالبرلمان بدلا من عضو بـ"سائرون"

مجلس النواب العراقي يعقد جلسة غدا لمناقشة مطالب المتظاهرين

Date: 2019-10-25 21:30:47
مجلس النواب العراقي يعقد جلسة غدا لمناقشة مطالب المتظاهرين

البرلمان يرجئ مجددا تمرير حكومة علاوي لنصف ساعة

Date: 2020-02-27 13:20:05
البرلمان يرجئ مجددا تمرير حكومة علاوي لنصف ساعة