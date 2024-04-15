البرلمان العراقي يوصي السوداني باستكمال تنفيذ الإتفاقية الاستراتيجية خلال زيارته واشنطن

شفق نيوز/ أوصى مجلس النواب العراقي، يوم الإثنين، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يزور واشنطن باستكمال تنفيذ اتفاقية الاطار الاستراتيجي في مجالات الطاقة والاستثمارات

. وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ينظر مجلس النواب وممثلو الشعب بثقة عالية الى الوفد العراقي رفيع المستوى الذي يزور الولايات المتحدة هذه الأيام برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويؤكد دعمه للجهود الحكومية التي تسعى الى تحقيق مصالح الشعب وسيادته وازدهاره".

وأوصى مجلس النواب الوفد العراقي بالتأكيد على استكمال تنفيذ اتفاقية الاطار الاستراتيجي التي صوت عليها مجلس النواب قبل 13 سنة، خصوصا في مجالات التنمية والتبادل العلمي والاستثمارات والطاقة".

وختم بيانه بالقول، "كلنا أمل في أن يتلمس الشعب العراقي نتائج ايجابية تزيد من وتيرة الأمن والازدهار".

ويجري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة الى العاصمة الاميركية واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس جو بايدن، اضافة الى وزراء الدفاع والخارجية والخزانة ومستشار الامن القومي وعدد من المسؤولين الأمريكيين.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعرب ائتلاف إدارة الدولة المشكل لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن أمله في أن تشهد زيارة السوداني الى واشنطن "تفعيلاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي ولاسيما ما يتعلق منها بالطاقة والتنمية والتبادل العلمي والاستثمارات.

واتفاقية الإطار الاستراتيجي هي اتفاقية أمنية وقعت بين حكومة العراق والولايات المتحدة، عام 2008، وتتضمن هذه الاتفاقية تحديد الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات العسكرية الأميركية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق.