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البرلمان يوجه بتشكيل لجنة تقصي حقائق بحق هيئة الاستثمار: الفساد داخلها لا مثيل له

Category: سیاسة

Date: 2022-10-12T13:52:23+0000
البرلمان يوجه بتشكيل لجنة تقصي حقائق بحق هيئة الاستثمار: الفساد داخلها لا مثيل له

شفق نيوز/ وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، يوم الأربعاء، بتشكيل لجنة تقصي حقائق بحق هيئة الاستثمار، واصفا الفساد الموجود في الهيئة "لا مثيل له".

جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماعاً موسعاً للجنة النزاهة النيابية، استضافت خلاله رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال المندلاوي، إن "الفساد الموجود في هيئة الاستثمار لا مثيل له، وأنّ مصلحة البلد تحتم علينا قطع الطريق أمام وصول الاستثمارات إلى أيدي الفاسدين كونها لن تنعكس على حياة المواطن الفقير".

‏‎ووجّه المندلاوي، بـ"تشكيل لجنة تقصي حقائق نيابية من لجنتي (النزاهة، والاستثمار والتنمية) بحق الهيئة، لتحديد آلية منحها الإجازات والشركات المستثمرة والجهات المستفيدة ونسب الإنجاز المتحققة والخطوات المتخذة بحق من مُنِح إجازة ولم يقم بالاستثمار منذ استلام "النجار" حتّى اليوم، على أن يُقدّم التقرير الأسبوع المقبل ويُقرأ في جلسة مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن النتائج".

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